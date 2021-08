João Almeida e a ida para a UAE Emirates: «Chega no momento certo»

Confirmado esta sexta-feira como novo ciclista da UAE Team Emirates, João Almeida confessou estar "entusiasmado" com o novo capítulo da carreira, que se iniciará a 1 de janeiro de 2022, que no seu entender surge no que considera ser o "momento certo".





"Estou muito entusiasmado por este novo capítulo na minha carreira e na minha vida. Sinto que a UAE Emirates chega no momento certo e estou certo de que serei feliz nesta nova aventura. A equipa tem crescido nos últimos anos e mal posso esperar por fazer parte dela. Sou uma pessoal bastante ponderada e já me vejo a sonhar e a visualizar o que aí vem. Estou super entusiasmado", assumiu o português, citado pelo site oficial da sua nova equipa.Já Joxean Matxin Fernandez, Team Manager da UAE, o entusiasmo é bem vísivel nas palavras partilhadas. "É um ciclista que conhecemos há muitos anos, desde que era junior, e estou encantados por recebê-lo na UAE Team Emirates. O João é um ciclista de grande qualidade e não temos dúvidas de que será um pilar forte da nossa equipa. É incrivelmente talentoso e versátil. Estou certo de que vamos viver muitos sucessos juntos. O nosso objetivo é reforçar a equipa ano após ano e temos total confiança de que o João irá trazer-nos coisas boas ao grupo, tanto como atleta como pessoa".