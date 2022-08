João Almeida e a vitória em Burgos: «Vou para a Vuelta mais confiante»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vitória de João Almeida na última etapa da Volta a Burgos deixou o ciclista da Emirates satisfeito, sobretudo porque volta a ter boas sensações, depois de um período menos bom, e porque surge a 15 dias do arranque da Volta a Espanha."Hoje correu muito bem. É uma vitória especial, pois os últimos meses foram difíceis, não me tenho sentido muito bem e lutei para encontrar a minha forma", começou por dizer o ciclista português, em declarações divulgadas pela Emirates."Esta semana foi importante, e hoje senti-me bem, ataquei e ganhei. O próximo objetivo é a Vuelta, daqui a duas semanas. Vou para lá agora com mais confiança. Agora vou descansar um pouco, fazer os últimos treinos e tentar chegar em boa forma. Estou esperançado que isso aconteça", frisou ainda João Almeida.