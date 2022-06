João Almeida e o título nacional: «Vai ser muito bom representar as cores de Portugal»

João Almeida sagrou-se campeão de fundo de elites pela primeira vez e na hora da vitória fez questão de a dividir com os dois colegas da Emirates que também marcaram presença em Mogadouro."Correu muito bem, no fundo foi uma vitória de equipa. Estivemos os três muito bem, estivemos sempre presentes nas fugas e tenho esta vitória graças ao Rui e ao Ivo que trabalharam muito. Era um percurso mais difícil, ao contrário do ano passado, e por isso foi possível fazer diferenças. Estou muito contente com esta vitória e vai ser muito bom representar as cores de Portugal lá fora", confessou o ciclista de A-dos-Francos à assessoria da Federação (FPC), revelando depois que vai agora para um estágio em altitude para preparar a Volta a Espanha, que se disputa em agosto e setembro. E aponta já os objetivos para a prova do país vizinho."Tenho de melhorar a minha forma física, tendo em vista a Volta a Espanha. Aí vou estar para disputar a geral. Muita coisa pode acontecer, mas vamos trabalhar para isso".