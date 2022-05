Giulio Ciccone vence a 15.ª etapa do Giro e João Almeida continua em 3.º na geral

Bouwman tenta a sua sorte

Koen Bouwman tenta escapar, tem 40 segundos de vantagem para os restantes o holandês da Jumbo.

Now it is @koenbouwman who attacks!



The Dutchman, already a winner in Potenza, is also aiming to regain the Maglia Azzurra, as Diego Rosa was unable to join the breakaway.#Giro pic.twitter.com/8uetpHzoRO