João Almeida estreia-se a vencer no World Tour e é o novo líder da Volta à Polónia

João Almeida conquistou, esta terça-feira, a primeira vitória no escalão World Tour ao vencer a 2.ª etapa da Volta à Polónia e assumiu a liderança da classificação geral.





O ciclista português, da Deceuninck-Quick Step, atacou a menos de dois quilómetros da meta instalada em Przmeysl e levou a melhor sobre Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) e Diego Ulissi (UAE-Emirates), que fecharam a tirada com o mesmo tempo do português - 4:41.33 horas.Na geral, João Almeida, que beneficiou de 10 segundos de bonificação à chegada, lidera com 4 segundos de vantagem sobre Mohoric e Ulissi. Note-se que o corredor luso, de 23 anos, partiu com o dorsal número 1 e foi apontado como um dos principais favoritos à vitória final. A Volta à Polónia volta a ter um líder português 17 anos depois de Hugo Sabido que, em 2004, pela Maia-Milaneza, vestiu a amarela na 7.ª etapa, mas perdeu-a no contrarrelógio do último dia e foi 2.º da geral, 23 segundos do vencedor.Quarta-feira corre-se a 3.ª etapa (226 km entre Sanok e Rzeszów) da corrida, que termina domingo.