João Almeida falha conquista da Volta à Polónia por 1 segundo: sprint a meio da etapa decidiu tudo

Foi de uma forma atípica que se decidiu a vitória final da Volta a Polónia em favor do esloveno Matej Mohoric. É que o triunfo não foi decidido na meta da etapa 6, mas antes a meio da mesma, num sprint intermédio a quase 100 quilómetros do final, que dava 3 e 2 segundos. Aí, o esloveno da Bahrain - Victorious foi o mais forte, batendo numa luta intensa - mas insólita pelo ponto em que se dava - o português João Almeida, que dessa forma perdia desde logo a possibilidade de saltar para a liderança da geral (então virtual).Até final o português da UAE Emirates ainda viria a ter outra chance de bater o esloveno, precisando para tal de bonificar no sprint final, mas aí foi totalmente impossível fazer diferenças perante a luta dos homens do sprint. Nessa luta final, levou a melhor o belga Tim Merlier, da Soudal - Quick Step.Esta Volta à Polónia foi a derradeira prova antes da participação de João Almeida nos Mundiais de Glasgow, onde competirá tanto na prova de fundo (no domingo) como no contrarrelógio (dia 11).