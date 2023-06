João Almeida: «Fiquei um pouco surpreendido ao vencer o contrarrelógio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista João Almeida (UAE Emirates) ficou hoje surpreendido com a boa forma que o levou a conquistar o nacional de contrarrelógio, em Mogadouro (Bragança), depois da paragem após o terceiro lugar na Volta a Itália."Fiquei um pouco surpreendido ao vencer o contrarrelógio. Fisicamente estou melhor que aquilo que pensava, após uma paragem para descanso depois da disputa do Giro, tendo assim voltado lentamente aos treinos", disse à Lusa o corredor da Emirates.

Segundo João Almeida, o objetivo era que um dos ciclistas da equipa [UAE Emirates] ganhasse o contrarrelógio na categoria de elite, incluído nos campeonatos nacionais de ciclismo de estrada que estão a decorrer em Mogadouro.

João Almeida foi o mais rápido nos 33,6 quilómetros da prova de elite masculina, com o tempo de 38.51 minutos, superiorizando-se ao colega de equipa Ivo Oliveira, que foi segundo, com mais 35 segundos.

No terceiro posto ficou Joaquim Silva (Efapel), a já distantes 2.23 minutos do vencedor, enquanto Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), que defendia o título, não foi além do sexto registo, a 2,57.

O ciclista de A-dos-Francos, que se mostrou igualmente satisfeito por voltar a correr junto do público português, repetiu o triunfo no nacional de contrarrelógio, que já tinha conseguido em 2021, e prepara-se para, no domingo, também em Mogadouro, defender o título de campeão nacional de fundo, obtido em 2022.

Já na elite feminina, o triunfo foi para Ana Caramelo (Maiatos), que percorreu a distância de 21,6 quilómetros com o tempo de 30.53 minutos, deixando Vera Vilaça (Massi-Tactic) no segundo posto, a 52 segundos.

Ana Caramelo mostrou-se satisfeita com esta vitória, numa prova que considerou "dura e feita debaixo de calor".

Em terceiro ficou Alessia Teixeira (Academia Efapel de Ciclismo), a 1.45 minutos da vencedora, que chega ao primeiro título depois de já ter fechado no pódio em anos anteriores.

Já na prova do nacional de contrarrelógio de sub-23 masculinos o triunfo foi para António Morgado (Hagens Berman Axeon), enquanto em femininos venceu Beatriz Pereira (Bizkaia Durango).

António Morgado referiu que foi uma boa corrida, mostrando-se feliz com esta vitória. "Não estou numa boa fase. Vim de uma corrida e estive doente, mas dei o meu melhor e por isso estou muito feliz", vincou o ciclista da Hagens Berman Axeon.

Já Beatriz Pereira, da Bizkaia Durango, frisou que a vantagem da sua tática foi conhecer o traçado da prova, acrescentando que sabia o que tinha de fazer durante o percurso para vencer.