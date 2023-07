João Almeida lidera seleções no Mundial

João Almeida (Emirates), que no Giro deste ano conquistou um histórico terceiro lugar, vai liderar Portugal nos Campeonatos do Mundo que vão decorrer entre 2 e 13 de agosto, na Escócia, em todas as disciplinas do ciclismo, sendo que as cores nacionais serão representadas por 34 corredores.Na vertente de estrada, Almeida será acompanhado por Nelson Oliveira (Movistar - os dois fazem também a prova de contarrrelógio - Ruben Guerreiro (Movistar) e André Carvalho (Cofidis).Nos sub-23, a equipa será liderada pelo vice-campeão mundial júnior, António Morgado (Haxeon), acompanhado pelo colega Gonçalo Tavares, Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Diogo Gonçalves (Santa Maria da Feira/Segmento d'Época/Reol) e Lucas Lopes (Electro Hiper Europa).Já José Moreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) e Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) serão os juniores em ação na estrada.Em femininos e ainda no que respeita à estrada, foram chamadas a elite Vera Vilaça (Massi-Tactic Women Team), a sub-23 Daniela Campos (Bizkaia Durango) e as juniores Daniela Simão (Academia Efapel de Ciclismo) e Raquel Dias (Extremosul/Hotel Alísios/CA Terras do Arade).Na pista, Portugal apresenta as suas melhores armas: os gémeos Rui e Ivo Oliveira (Emirates), Iúri Leitão (Caja Rural), João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista), Daniela Campos (Bizkaia Durango) e Maria Martins (Fenix-Deceuninck).No BTT, a comitiva lusa é também bastante numerosa, porque também congrega diferentes categorias etárias e se distribui por provas de quatro disciplinas: cross country olímpico (XCO), cross country curto (XCC), maratona BTT (XCM) e Downhill (DHI). São eles: Raquel Queirós (MMR Factory Racing Team), Ana Santos (X-Sauce Factory Team), Diogo Neves (Guilhabreu MTB), João Cruz (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde), Beatriz Guerra, Guilherme Barros, Rafael Sousa e Guilherme Mota (Guilhabreu MTB), José Dias (Buff-Megamo Team), Tiago Ferreira (DMT Racing Team), Álvaro Pestana (Casa do Povo de Abrunheira), Pedro Câmara (Atlético Desportivo S. Pedro), Nuno Reis (Casa do Povo de Abrunheira) e Gonçalo Bandeira.No BMX Race, Portugal compete com o júnior Renato da Silva, enquanto no paraciclismo correm Telmo Pinão (Academia Efapel de Ciclismo), Bernardo Vieira, Flávio Pacheco (H4) e Luís Costa.