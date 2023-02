João Almeida: «Houve um erro de comunicação com o carro. Termino descontente»

Daniel Martínez (INEOS) conquistou este domingo a Volta ao Algarve, em bicicleta, com João Almeida a terminar a 40 segundos do vencedor, como melhor português. O ciclista da UAE Emirates assumiu que foi uma boa prova para início de temporada."Regra geral, faço um balanço muito positivo. No fundo, foi a primeira corrida da época, e acho que até correu bem. Hoje, não foi o melhor contrarrelógio que fiz, houve um pequeno erro de comunicação com o carro [da UAE Emirates], mas é mesmo assim. Estou feliz com as minhas sensações, com o decorrer da prova, com o trabalho de equipa. Acho que é positivo com vista às próximas corridas", vincou Almeida, abordando em particular o contrarrelógio da última tirada, que terminou no 13º posto."Houve o erro de comunicação com o carro, acho que poderia ter medido melhor o meu esforço nesse sentido. Então, termino descontente, obviamente. O objetivo era estar, pelo menos, no pódio. É assim o ciclismo. Há que ver o lado positivo: não tive quedas e a forma está bastante boa", referiu ainda.