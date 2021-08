João Almeida: «O percurso era um pouco técnico»

João Almeida confessou que ficou feliz com a vitória do colega Rémi Cavagna no contrarrelógio da Volta à Polónia, onde cimentou a liderança ao ser segundo.





"Estou feliz por mim e pelo Rémi, que hoje foi mais forte. Conquistámos a vitória, ficámos com a camisola amarela, por isso foi um dia incrível para nós", confessou o ciclista da Deceuninck-Quick, que ficou a 13 segundos do francês."O percurso era um pouco técnico, por isso não corri nenhum risco. Estava um pouco nervoso, mas no final as pernas estavam bem e estou contente com o resultado e com a forma como estão as coisas ao nível da classificação geral", disse ainda João Almeida, que parte para a última etapa, este domingo, com 26 segundos de vantagem para fazer a festa em Cracóvia.