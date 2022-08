João Almeida: «Os últimos meses foram muito difíceis, não me tenho sentido muito bem na bicicleta»

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu hoje a última etapa da Volta a Burgos, terminando a prova espanhola na segunda posição, atrás do agora francês Pavel Sivakov (INEOS).

O campeão português de fundo concluiu em 4:06.19 horas os 170 quilómetros entre Lermas e Lagunas de Leina, com a meta a coincidir praticamente com uma contagem de montanha de categoria especial, o mesmo tempo do colombiano Miguel Ángel López (Astana) e menos sete segundos do que Pavel Sivakov, russo recentemente naturalizado francês.

"Hoje correu muito bem. É uma vitória especial porque os últimos meses foram muito difíceis, não me tenho sentido muito bem na bicicleta e estava difícil encontrar a forma", referiu Almeida, que foi obrigado a desistir da Volta a Itália, por ter tido covid-19.

Para Almeida, "esta semana foi importante", garantindo que se sentiu bem para atacar e vencer.

"O próximo objetivo é a Volta a Espanha em duas semanas e agora vou para lá com a confiança reforçada. Agora vou descansar um pouco, fazer as últimas sessões de treino e tentar estar pronto para a Vuelta", referiu.

Na geral, Almeida, que conquistou a sétima vitória da carreira, na qual se incluem ainda as gerais da Volta à Polónia e da Volta ao Luxemburgo em 2021, ficou a 35 segundos de Sivakov e com o mesmo tempo de López, terceiro posicionado.

Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) foi sexto na etapa, a 28 segundos do compatriota, e caiu para a mesma posição na geral, a 47 segundos de Sivakov.

Rui Costa foi 61.º na etapa, a 8.39 minutos do companheiro de equipa na UAE Emirates, concluindo a prova no 43.º lugar, a 11.45 de Sivakov.