João Almeida partilha homenagem nas redes sociais: «A-dos-Francos está contigo!»

João Almeida, ciclista português da Deceuninck-Quick Step, é um dos nomes que circula nas bocas do Mundo do ciclismo. O jovem de 22 anos, natural de Caldas da Rainha, partilhou esta segunda-feira uma pequena homenagem que recebeu desde as suas origens, na freguesia de A-dos-Francos, através das 'stories' na sua página oficial do Instagram, fruto da prestação honrosa que tem tido na Volta à Itália, prova que lidera à 9.ª etapa.