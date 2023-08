João Almeida satisfeito com 2.º lugar na Polónia: «Dá-me moral para a Vuelta»

Apesar de ter falhado a vitória final na Volta à Polónia por apenas 1 segundo , João Almeida admite que o resultado que traz da prova polaca servirá para ganhar motivação para enfrentar, no final do mês, a Vuelta. O português da UAE Emirates abordou ainda o inusitado sprint a meio da etapa pelas bonificações, que diz ter sido... divertido."Estou satisfeito com o segundo lugar, pois dá-me moral para a Vuelta. Tinha pelo menos de tentar as bonificações. Tentei no sprint, mas não resultou. Acabou por ser divertido e, mesmo assim, estou feliz. Ganhámos uma etapa com o Rafal [Majka] e a classificação coletiva, por isso só podemos estar muito satisfeitos", declarou o português, ao site oficial da UAE Emirates.