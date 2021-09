João Almeida termina em segundo e perde a liderança da Volta ao Luxemburgo

O suíço Marc Hirschi (UAE Emirates) venceu esta quarta-feira isolado a segunda etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, com João Almeida (Deceuninck-QuickStep) em segundo, com o português a ceder ao rival a liderança da geral. Hirschi, de 23 anos, cumpriu os 186,1 quilómetros entre Steinfort e Eschdorf em 04:45.15 horas, oito segundos mais rápido do que Almeida, segundo, e o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), terceiro.





Depois de um dia duro, entre as muitas subidas categorizadas e a chuva intensa durante alguns períodos da tirada, o português mostrou-se atento e bonificou três segundos ao vencer a segunda passagem pelo ponto de 'sprint' em Eschdorf, no qual Hirschi bonificou apenas um.Um corte no pelotão dividiu o grupo, mantendo uma seleção mais restrita dos homens mais fortes na frente, entre eles um quarteto da Deceuninck-QuickStep para proteger o líder.À entrada para os últimos três quilómetros, e na derradeira subida em Eschdorf, Hirschi atacou, com um colega de equipa, e levou na roda o colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic).Quintana acabou por não aguentar o ritmo e 'deixou' Hirschi, que tinha sido terceiro, a solo na frente, com um triunfo autoritário que lhe permitiu arrebatar a liderança a um futuro colega de equipa, já que João Almeida está de 'malas feitas' para a UAE Emirates em 2022.O português acabou por limitar as perdas, sabendo que há um contrarrelógio que o favorece daqui a dois dias, e 'sprintou' para o segundo lugar, e mais seis segundos de bonificação.Contas feitas, Hirschi está quatro segundos à frente de Almeida, que perde a camisola amarela após a vitória no primeiro dia, e lidera também a juventude, enquanto o português segurou a camisola dos pontos. Em terceiro lugar está David Gaudu, a 19 segundos.Na quarta-feira, a terceira de cinco etapas liga Mondorf-les-Bains a Mamer em 189,3 quilómetros, em novo dia montanhoso, com três contagens de montanha de primeira categoria, antes do contrarrelógio de sexta-feira.1º - Marc Hirschi 4:45:122º - João Almeida + 0:083º - David Gaudu "4º - Davide Formolo "5º - David De La Cruz "6º - Thibaut Pinot "7º - Pierre Latour + 0:208º - Sébastien Reichenbach "9º - Nairo Quintana "10º- Clément Champoussin "1º - Marc Hirschi 8:01:062º - João Almeida + 0:043º - David Gaudu + 0:194º - Thibaut Pinot + 0:235º - David De La Cruz "6º - Davide Formolo "7º - Nairo Quintana + 0:338º - Bauke Mollema + 0:359º - Clément Champoussin "10º- Jesús Herrada "