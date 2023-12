João Almeida vai estrear-se no Tour em 2024

João Almeida já tem o calendário definido para 2024, pelo menos até ao final de julho. Ao nosso jornal, o ciclista da UAE Emirates revelou que fará, como desejava, a estreia no Tour (29 de junho a 21 de julho), depois de quatro participações no Giro, que começaram em 2020 com 15 dias de camisola rosa e que terminaram com o terceiro lugar na geral este ano.O português começará a temporada de 2024 em Portugal, participando na Clássica da Figueira, seguindo-se ainda em fevereiro a Volta ao Algarve. Segue-se depois o Paris-Nice, a Volta à Catalunha, e as clássicas das Ardenas, Amestel Golde Race, Flèche Wallonne e Liège-Bastogne-Liège.Antes da Volta a França, vai ainda participar na Volta à Suíça, que fará também pela primeira vez.A Emirates, de resto, escalou uma equipa de estrelas para chegar à vitória no Tour. A João Almeida juntam-se Tadej Pogacar, Juan Ayuso e Adam Yates.