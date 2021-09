João Almeida vence primeira etapa da Volta ao Luxemburgo

João Almeida venceu esta tarde a primeira etapa da Volta ao Luxemburgo, após impor-se ao sprint a um grupo de quase trinta unidades, com o holandês Bauke Mollema (Trek) a ser segundo e o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates) a cortar a meta em terceiro.





He did it again!@JooAlmeida98 wins stage 1 of the #SkodaTour - his fifth victory of the year!#WayToRide #No56in2021 pic.twitter.com/qGCyuoekZR