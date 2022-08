João Almeida vence última etapa da Volta a Burgos

João Almeida, da Emirates, venceu este sábado a última etapa da Volta a Burgos. O ciclista português tinha descolado ligeiramente do grupo da frente no último quilómetros, mas foi recuperando, para bater na contagem de montanha em Lagunas de Neila o colombiano Miguel Ángel Lopez, da Astana.O ciclista de A-dos-Francos, que fez 24 anos esta sexta-feira, termina a prova em segundo da classificação geral, a 35 segundos do russo Pavel Sivakov, da Ineos, enquanto Ruben Guerreiro (EF), que era terceiro à partida para a última etapa, terminou em sexto da geral, depois de ter sido sexto na etapa, a 21 segundos do compatriota.A vitória de João Almeida surge a duas a semanas do iníco da Volta a Espanha, onde vai ser o líder da Emirates(em atualização)