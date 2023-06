João Almeida: «Vou tentar renovar o título de campeão nacional de fundo»

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) disse este sábado que vai tentar renovar o título de campeão nacional de fundo que conquistou em 2022, em Mogadouro, vila que acolhe pelo segundo ano consecutivo os Nacionais.

"Vou tentar renovar o título de campeão nacional de fundo. Tive um período de paragem depois do Giro, perdi bastante forma, mas estamos aqui [Mogadouro] para dar o nosso melhor", assegurou João Almeida, em declarações à agência Lusa.

Na sexta-feira, o ciclista de A-dos-Francos, de 24 anos, sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio na categoria de elites pela segunda vez, depois de já ter vencido em 2021, mostrando-se até algo surpreendido com o atual momento de forma.

Depois do triunfo no contrarrelógio, com o seu colega de equipa Ivo Oliveira a ser segundo, as atenções estão centradas na prova de fundo de elites de domingo, com Almeida a salientar que os adversários "estão fortes".

"Vamos estar atentos à concorrência e dar o nosso melhor para alcançar os nossos objetivos", vincou.

João Almeida alcançou um inédito pódio para Portugal no Giro deste ano, ao terminar em terceiro, garantindo que este feito "é uma motivação" que lhe dá "confiança para o futuro".

A corrida de fundo de elites masculinas encerra o programa dos Nacionais: a prova arranca às 11h30 de domingo e os corredores irão enfrentar 169,6 quilómetros, dos quais 56,5 quilómetros serão feitos fora do circuito, a sul de Mogadouro, no distrito de Bragança.

A chegada acontecerá cerca das 16h00, à sexta passagem pela meta, momento em que se conhecerá quem sucede a João Almeida ou se o próprio corredor da UAE Emirates consegue revalidar o título.

Todas as corridas têm chegada na Avenida Nossa Senhora do Caminho, no centro da vila de Mogadouro, local onde também acontecem as partidas das provas de fundo.