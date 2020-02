João Matias sagra-se campeão nacional de perseguição individual

O ciclista João Matias (Aviludo-Louletano) sagrou-se este domingo campeão de perseguição individual, na única prova de elite masculina do segundo dia do Campeonato Nacional de Pista, que decorreu no Velódromo Nacional em Sangalhos, Anadia.

Tal como aconteceu no sábado, na corrida por pontos, Matias derrotou Iuri Leitão (Grupo Desportivo Supermercados Froiz) para sagrar-se campeão nacional de perseguição individual.

O ciclista barcelense registou um tempo de 4.26 minutos, menos dois segundos do que Leitão, com Rodrigo Caixas a ser terceiro classificado.