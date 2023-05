João Pombinho na Race Across America

View this post on Instagram A post shared by Joao Pombinho - Ultra Endurance Cyclist (@ironpigeon82)

O português João Pombinho vai desafiar-se durante o mês de junho, entre dias 13 e 23, numa das mais difíceis e longas provas de ciclismo do Mundo, a Race Across America (RAAM). Com o apoio da Sport Zone para conquistar uma boa posição, o ultraciclista e triatleta português que pertence à equipa Iron Pigeon qualificou-se ao completar, em 2021, o Portugal Divide, o NorthCape4000 e a Race Across Germany. Agora, irá dar o passo seguinte, para se lançar numa prova prova com 4.800 quilómetros de extensão, divididos por 10 dias.Pedalando da costa oeste em direção à costa leste dos Estados Unidos da América, o atleta estará exposto a geografias e a condições diversas e opostas. Além disso, a privação de sono, a monotonia e o esforço psicológico apresentam-se também como algumas das dificuldades que encontrará ao longo da prova. Além do simbolismo de participar nesta icónica competição, João Pombinho associará também a sua presença a uma homenagem ao seu pai e uma forma de apoio a uma causa transversal - através da recolha de fundos para o Instituto Português de Oncologia."É um sentimento de orgulho poder contar com o apoio de uma grande marca que todos os portugueses conhecem e associam tanto a um estilo de vida saudável como à prática desportiva. Ao mesmo tempo, é também uma responsabilidade, de forma positiva, pela vontade de responder ao reconhecimento de que se trata, de facto, de um grande desafio.", sublinha João Pombinho, que em termos de materiais irá utilizar o Garmin Edge 1040 Solar, o Garmin Fenix 7S Solar, a pistola de massagem Compex Fixx 1.0, o Compex SP 2.0 e ainda a balança Garmin Index S2.