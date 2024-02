João Rodrigues assume doping: «Estou bastante arrependido do que fiz»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Rui Vinhas ter assumido, em pleno tribunal, que recorreu a substâncias ilícitas em competição, João Rodrigues foi também chamado a depor no caso W52-FC Porto e acabou por adotar a mesma estratégia do antigo companheiro, confessando os atos de que está indiciado.O vencedor da Volta a Portugal em bicicleta de 2019 admitiu ter utilizado químicos proibidos. "Estou bastante arrependido do que fiz, confesso os factos de que sou acusado", disse.