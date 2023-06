João Silva vence 30.ª edição da Volta a Portugal do Futuro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português João Silva (Kelly/Simoldes/UDO) conquistou este domingo a Volta a Portugal do Futuro, após a quarta e última etapa da prova, vencida por Tiano Silva (Santa Maria da Feira/Segmento d'Epoca/Reol), em Águeda.

Tiano Silva atacou nos dois últimos quilómetros dos 136,9 da tirada, que partiu de Murtosa, chegando isolado, com três segundos de vantagem sobre o pelotão, liderado por Diogo Saleiro (Fonte Nova-Felgueiras) e Tiago Ferreira (Portos Windmob), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

João Silva chegou com um atraso de 53 segundos, na 42.ª posição, suficiente para segurar a liderança da corrida e suceder ao costa-riquenho Gabriel Francisco Rojas (Essax), vencedor em 2022.

O corredor da Kelly/Simoldes/UDO concluiu a 30.ª edição da prova com nove segundos de vantagem sobre o chileno Vicente Rojas Naranjo (Supermercados Froiz), segundo classificado. O espanhol Daniel Jimenez terminou no terceiro lugar, a 10 segundos do português.