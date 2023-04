Joaquim Silva acaba em oitavo lugar a Volta às Astúrias

O ciclista português Joaquim Silva (Efapel) acabou este domingo no oitavo lugar a Volta às Astúrias, ganha pelo italiano Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa), após a terceira e última etapa em que triunfou a solo o espanhol Pelayo Sánchez (Burgos-BH).

Sánchez, de 23 anos, impôs-se a solo na ligação de 146,5 quilómetros entre Cangas del Narcea e Oviedo, em 3:27.13 horas, batendo o pelotão por 17 segundos, sendo seguido do italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa), segundo, e do belga Steff Cras (TotalEnergies), terceiro.

Silva chegou em 24.º e conseguiu subir uma posição na geral final, ultrapassando o espanhol Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) no oitavo lugar, a 48 segundos do vencedor. Fortunato acabou com 31 e 33 segundos de vantagem sobre o segundo e o terceiro, respetivamente, no caso dois colombianos da Movistar: Einer Rubio na 'prata' e Iván Sosa no 'bronze'.

O espanhol Jesús del Pino foi o melhor homem da Aviludo-Louletano-Loulé, no 20.º posto final, com Emanuel Duarte (Efapel) em 31.º, Henrique Casimiro (Efapel) em 36.º e Daniel Viegas (Aviludo-Louletano-Loulé) em 39.º.

José Mendes, da filipina NSJBI Victoria, foi 42.º, enquanto Pedro Pinto (Efapel) caiu a 49.º e, na geral da juventude, acabou no 10.º lugar.