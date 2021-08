Joaquim Silva lidera Grande Prémio Jornal de Notícias ao fim do primeiro dia

Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua) venceu esta terça-feira a primeira etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias em bicicleta, liderando a corrida ao fim do primeiro dia, uma jornada dupla.

O corredor da Mortágua cumpriu os 85,8 quilómetros entre Gondomar e Vila Nova de Gaia em 1:58.51 horas, cortando a meta isolado, 11 segundos à frente do pelotão, no qual o venezuelano Leangel Linarez, seu colega de equipa, foi segundo, com Ricardo Zurita, da espanhola Tormo Innova, no terceiro posto.

Durante a manhã, o uruguaio Mauricio Moreira (Efapel) tinha sido o mais forte nos 1.800 metros de prólogo, em Gondomar, que concluiu em 2.11 minutos, à frente do colega de equipa António Carvalho por menos de meio segundo, tendo vestido a primeira amarela desta edição.

Tudo somado, Silva lidera com três segundos para Leangel Linarez, com Luís Mendonça, da Efapel, à mesma distância no terceiro posto. Miguel Salgueiro (LA Alumínios) é o líder da juventude, com António Ferreira (Antarte-Feirense) no comando na montanha.

Na quarta-feira, a segunda etapa liga o Porto a Ovar, no distrito de Aveiro, ao longo de 124,5 quilómetros, com alguma montanha na primeira metade da tirada e uma chegada propícia a velocistas.