Joaquim Silva segue em nono na geral da Volta às Astúrias

O ciclista português Joaquim Silva (Efapel) manteve este sábado o nono lugar na geral individual da Volta às Astúrias, ao ser 11.º classificado na segunda etapa, conquistada pelo italiano Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa).

Fortunato, de 26 anos, foi o mais rápido nos 182,6 quilómetros com início em Candás e final em Cangas del Narcea, lançando um ataque que deixou a concorrência a boa distância, para concluir a tirada em 4:35.11 horas. Dois colombianos da Movistar chegaram a 27 segundos, Einer Rubio em segundo e Iván Sosa em terceiro, com Silva de novo entre os melhores, cruzando a meta no 11.º posto, a 38.

Na nova geral, Fortunato tem 31 segundos de vantagem para Rubio e 33 para Sosa, enquanto o ciclista luso segurou o nono posto, a 48, a mesma distância de todos os corredores entre o sexto e o nono classificados.

O espanhol Jesús del Pino é o melhor da Aviludo-Louletano-Loulé, no 20.º lugar da geral, mas já a 8.14 minutos do líder, quando falta uma etapa para o final, com dois outros homens da Efapel no 'top 30': Henrique Casimiro é 27.º e Emanuel Duarte é 28.º.

Daniel Viegas (Aviludo-Louletano-Loulé) subiu a 38.º, com José Mendes como melhor luso da NSJBI Victoria, das Filipinas, no 47.º lugar.

A Volta às Astúrias termina domingo em Oviedo, depois de 146,5 quilómetros iniciados em Cangas del Narcea e com perfil ondulado.