Jonas Vingegaard rendido a Ruben Guerreiro: «É muito impressionante»

Ruben Guerreiro e Jonas Vingegaard trocaram, este sábado, elogios, no final da terceira etapa do Gran Camiño, com o português a colocar o campeão do Tour num patamar acima e o dinamarquês a elogiar a evolução do ciclista da Movistar."É o vencedor da Volta a França, tentei seguir uns metros com ele, mas foi muito difícil para mim. Quem sabe se no verão, um dia, possa seguir estes rivais. Mas ele e o [Tadej] Pogacar estão acima de todos", disparou o português da Movistar, referindo-se ao primeiro e segundo classificados da última Volta a França.

Ruben Guerreiro foi, este sábado, novamente segundo na etapa, 21 segundos atrás do dinamarquês da Jumbo-Visma, e é segundo na geral, a 53 segundos do camisola amarela, mostrando-se resignado à sua sorte.

"[Vingegaard] Está bastante forte. Também não tive boas sensações [hoje]", reconheceu, em declarações à agência Lusa, notando, contudo, que, comparativamente à Volta à Andaluzia, se sentiu melhor.

O recém-coroado vencedor da Volta à Arábia Saudita estava satisfeito por ter conseguido seguir o ritmo de Ion Izagirre (Cofidis), "um corredor de referência", que acabou por cair antes dos últimos 1.000 metros de subida.

"São boas indicações para mim, que o trabalho está a ser bem feito, e isso é o mais importante", concluiu.

Apesar de estar a dominar a seu bel-prazer a prova galega, Jonas Vingegaard deixou elogios ao ciclista da Pegões Velhos (Montijo), de 28 anos, depois de ser informado pela Lusa de que Guerreiro tinha ficado impressionado com a sua prestação na etapa deste sábado.

"Também penso que ele é muito impressionante. É um corredor super bom, super forte. Ontem [na sexta-feira], também foi segundo. Penso que evoluiu muito nos últimos anos e é bom de ver", salientou.