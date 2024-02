Jonas Vingegaard vence segunda etapa do O Gran Camiño

Jonas Vingegaard (Visma) já começa a dar cartas na sua primeira prova da temporada de 2024. O dinamarquês venceu esta sexta-feira a segunda etapa do O Gran Camiño, na Galiza, impondo-se na chegada de terceira categoria com 23 segundos sobre Egan Bernal (Ineos).Já Ruben Guerreiro (Movistar) foi o 11.º a cortar a meta, a 47 segundos do bicampeão da Volta a França. O português subiu ao sexto posto da geral (era 20.º), estando a 53 segundos de Vingegaard.Refira-se que a primeira edição do O Gran Camiño, em 2023, foi ganha precisamente por Jonas Vingegaard, è frente do espanhol Jesus Herrada e de Ruben Guerreiro, que volta agora a estar na luta pelo pódio finalEntre as equipas portuguesas presente na prova espanhola, Frederico Figueiredo (Sabgal) foi o melhor, em 38.º (a 6.23 minutos) numa etapa marcada pelo mau tempo.(em atualização)