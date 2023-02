Jorgenson bate Vansevenant por um segundo e vence Volta a Omã

O norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar) segurou esta quarta-feira a vitória na Volta a Omã, por um segundo, após a quinta e última etapa, conquistada pelo belga Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step).

Vansevenant somou a 900.ª vitória em etapas da estrutura Quick-Step, ao impor-se a Jorgenson, no final dos 152,2 quilómetros da quinta etapa, entre Samail e Jabal Al Akhdhar, mas não conseguiu 'roubar' a vitória final ao norte-americano.

Os dois chegaram isolados à meta, após uma subida de 5,7 quilómetros com uma pendente média de 10,5%, instalada na Montanha Verde, em Jabal Al Akhdhar, e disputaram a etapa ao 'sprint', concluindo a jornada em 3:53.51 horas.

O terceiro classificado foi o francês Geoffrey Bouchard (AG2R), que chegou pouco depois, a 12 segundos.

Desta forma, com as bonificações, Jorgenson segurou a vitória final e terminou com um segundo de vantagem sobre Vansevenant, que tinha iniciado a tirada no terceiro lugar, a cinco segundos do norte-americano, tal como o italiano Diego Ulissi. Mais uma vez, Bouchard fechou o pódio, a 28 segundos.

Jorgenson, de 23 anos, tinha conquistado na segunda-feira, na terceira etapa da Volta a Omã, a sua primeira vitória como profissional, no alto de Jabal Haat, tornando-se hoje o primeiro norte-americano a vencer a competição, ao suceder ao checo Jan Hirt.