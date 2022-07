José Neves (W52-FC Porto) vence GP do Douro: «Dedicado aos meus companheiros e todo o staff»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Neves (W52-FC Porto) vence Grande Prémio Internacional do Douro, que terminou este domingo em Lamego.O campeão nacional de 2021 correu sozinho, ou seja, sem qualquer companheiro de equipa, depois de os restantes terem sido obrigado a abandonar a prova antes da terceira tirada por estarem suspensos pela ADoP, na sequência da operação 'Prova Limpa'"É uma vitória bastante sofrida. Esta vitória é dedicada aos meus companheiros e a todo o staff", disse José Neves logo após o final da derradeira tirada, ganha por César Fonte (Kelly).Um pequeno grupo de adeptos da equipa e nomeadamente do FC Porto foram os primeiros a felicitar José Neves, com gritos de revolta contra a situação em que está envolvida a equipa. Também foi prontamente felicitado pelo patrão da equipa, Adriano Quintanilha, acompanhando os adeptos na revolta, bem visível nos gestos que fez.