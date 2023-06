José Sousa vence etapa e Luís Mendonça mantém comando no GP Douro Internacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO) venceu este sábado a quarta etapa da Grande Prémio Douro Internacional, com partida e chegada a Resende, tendo Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) mantido a camisola amarela.

José Sousa terminou a tirada, com um perfil montanhoso e com um total de 142,7 quilómetros, em 3:39.30 horas, à frente de Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) e Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor).

Antes do início da penúltima etapa, os 76 ciclistas do pelotão cumpriram um minuto de silêncio em memória de Gino Mader, ciclista suíço que faleceu na sequência de um acidente na Volta à Suíça.

As primeiras movimentações surgiram logo aos 14 quilómetros, altura em que 13 ciclistas se isolaram e ganharam 20 segundos ao pelotão.

O grupo de 13 fugitivos foi aumentando a vantagem, que já era de 2.20 minutos ao quilómetro 57, e passou a ser de 14 ciclistas com 71 quilómetros percorridos - Vicente De Mateos (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) atacou e conseguiu juntar-se à fuga.

Já dentro dos últimos 10 quilómetros, José Sousa destacou-se do grupo de fugitivos e ganhou uma vantagem de 25 segundos, que se mantinha a dois quilómetros da chegada.

José Sousa cortou a meta com 17 segundos de vantagem sobre Luís Gomes e Luís Mendonça, que chegaram num grupo de 14 ciclistas.

Na classificação geral, Luís Mendonça, que beneficiou de uma bonificação de quatro segundos devido ao terceiro lugar na etapa, tem 21 segundos de vantagem sobre Luís Gomes e 26 face a Joaquim Silva (Efapel), que terminou na sexta posição.

O ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor manteve também a liderança nos pontos, enquanto na geral das equipas, a Glassdrive-Q8-Anicolor continua a liderar, tendo agora uma vantagem de 30 segundos sobre a Efapel.

O Grande Prémio Douro Internacional termina no domingo, com uma tirada em Lamego, cujo percurso sofreu alterações em relação ao plano inicial, com a etapa a ser encurtada, terminando à primeira passagem pela linha de chegada, ao quilómetro 144,4.