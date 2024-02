Julgamento W52-FC Porto: cinco ciclistas serão ouvidos esta sexta-feira

Chegou ao fim o primeiro dia de audiências no julgamento referente ao caso W52-FC Porto. As diligências levadas a cabo esta quinta-feira contaram com os depoimentos de cinco arguidos, entre os quais dois ciclistas, a saber Rui Vinhas e João Rodrigues, que assumiram ter recorrido a substâncias ilícitas.Os trabalhos serão retomados na manhã de sexta-feira, pelas 9h15, estando previsto que, ao longo do dia, sejam ouvidos mais cinco atletas da antiga equipa de ciclismo, todos arguidos neste processo. São eles Samuel Caldeira, Ricardo Mestre, Ricardo Vilela, Daniel Mestre e Daniel Freitas.Deste modo, serão ouvidos os 10 envolvidos que aceitaram prestar declarações. Existe, ainda assim, expectativa para perceber se Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro, duas das principais figuras da W52-FC Porto, alteram a posição anunciada e falam perante o juíz. Ambos decidiram, numa primeira instância, ficar em silêncio.