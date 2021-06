Koen de Kort com três dedos da mão amputados após acidente fora de competição

O holandês Koen de Kort perdeu três dedos da mão direita na sequência de uma acidente nos Pirenéus, informou a Trek-Segafredo, indicando que o ciclista, de 38 anos, está numa "boa condição física e mental".

"Lamentamos informar que, no início da tarde de quinta-feira, Koen de Kort sofreu um acidente enquanto conduzia um veículo fora da estrada, que resultou na amputação do terceiro, quarto e quinto dedos da sua mão direita", começa por informar a equipa norte-americana, no seu site oficial.

A Trek-Segafredo detalha que o seu "experiente capitão" esteve envolvido num acidente na região dos Pirenéus, perto de Andorra, onde reside, e sofreu "danos graves" na mão direita, tendo sido transferido de emergência de helicóptero para o hospital Parc Tauli, em Sabadell (Barcelona).

"Apesar do esforço dos médicos, numa operação que durou mais de três horas, foi necessário amputar os três dedos", lê-se na nota, que precisa que a amputação dos mesmos foi "total".

"O doutor Jorge Serrano, que o operou e a quem devemos agradecer pelo seu trabalho, disse-me que, após uma primeira avaliação, a funcionalidade da sua mão será mantida graças aos dedos polegar e indicador. Este último também sofreu danos consideráveis, mas devido ao esforço dos médicos, foi salvo da amputação", acrescentou o médico da equipa norte-americana.

Manuel Rodríguez Alonso revela ainda que, devido "à quantidade considerável de terra em redor das feridas, o risco de infeção não foi excluído", estando o holandês a receber "a terapia antibiótica mais apropriada".

O médico da Trek-Segafredo falou com Koen de Kort antes e depois da cirurgia e disse que o ciclista está "numa boa condição física e mental".

De Kort, de 38 anos, tem um palmarés 'modesto' mas uma longa carreira de trabalho no pelotão, nomeadamente nas clássicas, tendo representado equipas como Liberty Seguros (2005-2006), Astana (2007-2008), Giant-Alpecin (nas suas diversas versões entre 2009 e 2016), antes de assinar pela formação norte-americana, onde tem sido 'capitão' na estrada nas últimas temporadas.