Kristoff e a 1.ª vitória em Portugal: «É um alívio começar a vencer na parte inicial da época»

O ciclista norueguês Alexander Kristoff venceu esta quarta-feira a primeira etapa da 49.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta. Em declarações no final da prova, o corredor da Uno-X Pro Cycling Team assumiu ser "um alívio" começar a temporada a vencer e logo em Portugal, um local onde ainda não tinha triunfado na carreira."É fantástico. Fiz este sprint [em Lagos] outras duas vezes na minha carreira e sempre sprintei relativamente bem... É a primeira vez que ganho aqui em Portugal, e é um pouco um alívio começar a vencer na parte inicial da época, a pressão diminui [para a restante temporada]", começou por dizer o ciclista, de 35 anos, em declarações citadas pela agência Lusa."O Soren Warenskjold fez-me um excelente lançamento na chegada, trabalhamos muito bem juntos. Penso que terminou em terceiro, ele é super forte e só tinha de tirar partido da sua força. Ele colocou-me no sítio perfeito. Correu tão bem hoje... Aliás, ele fez uma excelente corrida no domingo, na Clássica de Almería. Tentámos construir a partir do que fizemos lá e, hoje, ainda fizemos [um trabalho] melhor", acrescentou, assinalando o "sentimento indescritível" e a "sensação ótima" ao cruzar a meta em primeiro lugar."Ainda não olhei com atenção, mas penso que já a fiz uma vez, e terminei em terceiro ou quarto [foi quarto em 2020]. Penso que pode 'servir-me' bastante bem, porque sobe ligeiramente, mas ainda pode ser melhor para o Soren. Analisaremos o que vamos fazer", terminou.