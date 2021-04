Lance Armstrong acusado de competir no Tour com bicicletas com motor

Lance Armstrong já perdeu todos os troféus, incluindo os que conquistou nas sete Voltas a França, devido ao escândalo de doping, mas agora surge a suspeita de que o norte-americano terá competido no Tour com bicicletas com motor, o chamado doping mecânico.





A hipótese foi agora levantada por Jean-Pierre Verdy, antigo chefe da agência antidopagem francesa, entre 2006 e 2015, num livro intitulado 'Dopage: Ma guerre contre les tricheurs' (Doping: a minha guerra contra os batoteiros)."O Lance Armstrong é a maior trapaça, com cumplicidade a todos os níveis. Recebeu um tratamento especial. Muitos me disseram que não devia abordar estas lendas, que ficaria sozinho. Mas se as lendas se apoiam em algo... também acredito que ele tinha um motor na bicicleta", disse Jean-Pierre Verdy ao diário 'Le Parisien'."Ainda tenho as imagens de uma etapa de montanha na minha cabeça, em que ele deixou toda a gente para trás. No final, chamei todos os especialistas que conheço e ninguém entendeu como era possível aquele rendimento, incluindo com EPO. Algo estava mal e todos os especialistas me diziam o mesmo. No entanto, eram pessoas do meio, que conheciam bem a prova. Não foi a EPO que marcou a diferença", acrescentou.