Lance Armstrong em novo documentário: «Não vou mentir. Vou contar a minha verdade»

A ESPN lançou ontem o trailer do documentário que vai ser emitido no dia 24 de maio sobre Lance Armstrong. No trabalho denominado '30 por 30', o ex-ciclista norte-americano promete contar toda a verdade sobre os episódios mais polémicos da carreira.

"Não vou mentir. Vou contar a minha verdade", garante Armstrong no pequeno excerto que foi já divulgado na televisão.

Recorde-se que o vencedor de sete Voltas a França consecutivas – de 1999 a 2005, um feito inédito na modalidade - admitiu ter recorrido ao uso de dopping e os títulos foram-lhe retirados.

O documentário conta ainda com a participação do ex-dirigente da Federação de Ciclismo Derek Bouchard-Hall, que mantém os elogios ao atleta, e com o testemunho do ex-companheiro de equipa de Armstrong George Hincapie.