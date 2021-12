Lance Armstrong volta a visitar Jan Ullrich no hospital

Durante anos, Jan Ullrich e Lance Armstrong foram rivais nas principais provas de ciclismo mundial, com o norte-americano a levar mais vezes a melhor. Agora, muito tempo volvido, a rivalidade ficou para trás e ambos têm entre si uma relação de amizade forte, como ficou demonstrado há três anos, quando Armstrong visitou Ullrich no hospital, quando este esteve internado na ala psiquiátrica de um hospital no seu país.Algo que se repetiu no início deste mês, depois do alemão ter voltado a ser internado no México, desta feita por ter tido uma recaída no vício de drogas e álcool. Segundo o 'Bild', ao saber da notícia, Armstrong rapidamente deixou Austin e rumou ao hospital onde o seu antigo rival estava para lhe dar força em mais um momento complicado. Do México, refira-se, Ullrich seguiria posteriormente para a Suíça, onde por estes dias está internado numa clínica de desintoxicação.Note-se que o internamento de Jan Ullrich no México e depois na Suíça surge na sequência da celebração do 48.º aniversário do antigo ciclista alemão, em Cuba. A festa acabou por dar para o torto, com Ullrich a voltar a cair no vício do álcool e das drogas. Inicialmente até apanhou um avião para a Europa, mas acabaria por ser internado no México após uma escala feita no país.