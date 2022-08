Luís Mendonça fora da Volta a Portugal

(em atualização)







Luís Mendonça, ciclista da Glassdrive, está fora da Volta a Portugal, desconhecendo-se ainda as razões.Este ciclista foi um dos visados na rusga efetuada na terça-feira pela Polícia Judiciária a alguns ciclistas, no âmbito da Operação Prova Limpa, tendo Carlos Pereira, patrão da equipa, dito ao nosso jornal que o seu atleta estava livre de suspeitas, pelo que se mantinha na lista para a prova.Só que, com a atualização dos inscritos feita esta tarde, após a reunião da organização com os comissários e as equipas, constata-se a ausência de Luís Mendonça.Também João Benta, da Efapel, e que integrava o efetivo da equipa na lista provisória divulgada 72 horas, não surge nos sete corredores finais.