Mais rápido do que Froome, Contador ou Pogacar: Rúben Guerreiro fez história no Mont Ventoux

Rúben Guerreiro entrou esta terça-feira para a história, ao vencer de forma autoritária o Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2022, uma clássica que vai na sua quarta edição e que, como o nome indica, termina no mítico Mont Ventoux. Mas Guerreiro fez ainda mais. É que, com a sua ascensão a todo o gás, em 58:35 minutos, conseguiu integrar a lista dos mais rápidos de sempre naquela mítica subida.Segundo o 'Le Dauphiné', o ciclista da EF Education-EasyPost registou a quarta mais rápida ascensão nesta montanha desde 2000 - e desde 2004 apenas Miguel Ángel López, com a vitória do ano passado em 57.55, o supera. Mas o que impressiona é mesmo quem fica atrás do registo do português nesta subida: nomes como Alberto Contador (58.45, em 2009), Chris Froome (58.47, em 2013) ou Tadej Pogacar (59.53, em 2021)...Segundo as contas do portal 'Climbing Records' , que compila os tempos mais rápidos de sempre das principais subidas mundiais, o registo de Rúben Guerreiro é o 17.º mais rápido da história, mas a verdade é que nessa lista à frente do português constam nomes de ciclistas que acabaram suspensos e 'apagados' da história por doping, como o caso de Lance Armstrong, e ainda marcas conseguidas em 'cronoescaladas'.Bom prenúncio para o Tour'2022, onde o português será uma das apostas da equipa norte-americana. Se se exibir desta forma na Grande Boucle... os adversários que se cuidem.