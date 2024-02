Maria Martins foi 20.ª na prova de eliminação da Taça do Mundo de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Maria Martins terminou esta sexta-feira na 20.ª posição a prova feminina de eliminação da Taça do Mundo de ciclismo de pista, que decorre em Adelaide, na Austrália.

A ciclista olímpica portuguesa foi a segunda a ser eliminada, depois da grega Argyro Milaki, numa prova ganha pela neozelandesa Ally Wollaston, que partilhou o pódio com a norte-americana Jennifer Valente e com a britânica Jessica Roberts, segunda e terceira, respetivamente.

Maria Martins volta a entrar em prova no domingo, no omnium, dia em que Diogo Narciso e Iúri Leitão vão formar dupla para competir no madison.

No sábado, Diogo Narciso disputará a prova masculina de omnium.