Maria 'Tata' Martins assina pela equipa britânica Drops

A ciclista portuguesa Maria 'Tata' Martins, de 20 anos, vai deixar a equipa espanhola Sopela, na qual correu nos últimos dois anos, para reforçar a Drops Cycling Team, anunciou hoje a formação britânica.

Bob Varney, diretor de equipa da Drops, destacou a "determinação e tenacidade" da atleta ribatejana, considerando que 'Tata' vai ter muito sucesso na nova equipa, de acordo com as declarações reproduzidas no 'site' da formação do Reino Unido.

Entre outros bons resultados já obtidos nos últimos tempos, a jovem 'sprinter' ganhou a medalha de ouro na Scratch Race European Champions, em outubro, ficou em sexto lugar no The Madrid Challenge World Tour e arrecadou a quarta posição no Europeu sub-23 de estrada. E tem os olhos postos na qualificação para os próximos Jogos Olímpicos (Tóquio2020).

"É um grande prazer fazer parte da equipa Drops no próximo ano. Estou agradecida pela oportunidade que me dão para provar aquilo que posso fazer naquilo que mais gosto de fazer. Vai ser um ano super importante e tenho a certeza que vamos alcançar grandes feitos juntos", comentou Maria Martins.