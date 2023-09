Mark Cavendish afinal pode não ter terminado a carreira

Os amantes do ciclismo e em especial de Mark Cavendish certamente ainda se lembram da forma dramática como abandonou a Volta a França deste ano. Na etapa sete sofreu uma queda, que o fez desistir da corrida, um dia depois de ter ficado muito perto de conseguir a sua 35.ª vitória em etapas no Tour, que fariam dele o recordista, ele que agora soma 34 tantas as que tem Eddy Merckx.Ora, tendo em conta que não conseguiu fazer história, depressa se levantou a hipótese de o britânico, de 38 anos, não dar por terminada este ano a carreira, mesmo depois de o ter anunciado. E eis que com a temporada a chegar ao fim e com o mercado de transferências ao rubro, o portal 'ADSportwereld' refere que Marck Cavendish afinal vai correr em 2024 e na mesma equipa, a Astana, que lhe dá assim a hipótese de no próximo ano tentar chegar ao máximo inédito de 35 vitória no Tour.