Michael Woods sobe à liderança da La Route d'Occitanie e Guerreiro entra no top-10

O ciclista canadiano Michael Woods (Israel-Premier Tech) subiu este sábado à liderança da La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi, ao vencer a terceira etapa, com o português Ruben Guerreiro (Movistar) a entrar no top-10.

No final dos 189 quilómetros entre Gimont e Nistos, em França, Woods impôs-se no topo da contagem de primeira categoria que coincidia com a meta, vencendo em 5:02.14 horas.

O espanhol Cristián Rodríguez (Arkéa Samsic) foi segundo, a dois segundos, e o seu compatriota Jesús Herrada (Cofidis) foi terceiro, a 12.

Na geral, Woods lidera com nove segundos de avanço sobre Cristián Rodríguez e 40 sobre o alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), que ocupa o terceiro posto.

Ruben Guerreiro foi sexto na etapa, a 23 segundos de Woods, subindo ao nono posto da geral, a 1.19 minutos.

A corrida francesa termina no domingo, com a quarta e última etapa, em Saint-Gaudens e Saint-Girons (164,7 quilómetros), com duas contagens de montanha, uma de primeira categoria, sensivelmente a meio do percurso.