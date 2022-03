Miguel Indurain vê João Almeida com "muita qualidade quando anda bem"

O ex-ciclista espanhol Miguel Indurain disse, em entrevista à Lusa, que o esloveno Tadej Pogacar "é um ganhador e tem caráter" para igualar os seus cinco triunfos no Tour, no meio de uma "mudança geracional" na modalidade.

Em entrevista à Lusa, em Vila Nova de Gaia, à margem do Porto-Gaia Granfondo, uma prova de 156,6 quilómetros em que o antigo vencedor de cinco Voltas a França consecutivas vai hoje participar, 'Miguelón' elogiou o ciclista da UAE Emirates, vencedor das últimas duas edições da 'Grande Boucle', mas também o português João Almeida (UAE Emirates) e o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Se 'Big Mig' vê em 'Pogi' "um ganhador", já com dois 'Monumentos' ao lado dos Tour, notando que o esloveno "sempre que luta é para ganhar, não para ser segundo ou terceiro", ressalva, contudo, que as comparações com o belga Eddy Merckx, cada vez mais frequentes, incluindo pela voz do próprio 'Canibal', são "um pouco difíceis".

"Porque Merckx foi o melhor da história. [Pogacar] tem caráter, tem uma forma de correr muito atacante, mas ainda tem muito para correr. Veremos como vai ser, é difícil, com o passar dos anos, manter-se a este nível. O primeiro Tour ganhou-o no último dia, daí para cá tem estado muito bem", analisa.

O esloveno "já leva dois" triunfos seguidos no Tour, está "a andar muito bem, com muita confiança e uma boa equipa", avisa, quando questionado sobre se poderá chegar aos 'seus' cinco triunfos consecutivos.

"Se as lesões o respeitarem... Mathieu van der Poel teve de parar, por exemplo. O problema, a esse nível, é que uma lesão te atira para fora. Mentalmente, está forte, vê-se pelo arranque de temporada que fez. Ganhar um Tour é sempre difícil, e ele leva dois", comenta.

O jovem de Komenda, que se estreou a vencer no pelotão mundial na Volta ao Algarve de 2019, parece "saber gerir os momentos de tensão e pressão" e "a equipa tem-no rodeado de gente boa", num "desporto exigente e duro em que, no fim de contas, sobrevive o que é forte mentalmente".

Questionado sobre a forma como Pogacar pode lidar com as derrotas, atira logo: "Tem ganho tudo".

"Mas chegará o momento em que as coisas não lhe saem bem. Tudo muda, os rivais competem de outra forma. Chegará, acontece a todos, uma lesão, um problema, uma má corrida. Veremos como vai gerir. Gerir quando se vai bem é difícil, mas ainda assim é mais fácil", explica.

Tadej Pogacar é a face visível de uma nova geração de ciclistas que despontaram muito cedo, como o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), outro 'candidato' a novo Merckx, ou o português João Almeida (UAE Emirates), para não falar de outros nomes como o espanhol Juan Ayuso, o dinamarquês Jonas Vingegaard ou o suíço Marc Hirschi.

"Houve uma mudança geracional. Há alguns anos que não mudava muito, mas há dois ou três anos começou. Nestes anos, tenho estado um pouco desligado, não tenho ido muito às competições, devido às 'bolhas' que as provas foram obrigadas a manter [pela covid-19]. Não tenho ido às corridas, tem sido pela televisão e pela imprensa. Há muitos jovens que estão a mexer com tudo", analisa.

Se dantes "em jovem ia-se mais tranquilo, a amadurecer", agora, sem saber identificar uma razão, e sem ser num ou noutro país mas "em todo o lado", surgem jovens a mostrar "uma mudança definitiva" no pelotão.

Quanto a João Almeida, que foi quarto na Volta a Itália de 2020 e sexto em 2021, entre outros resultados de monta, Indurain vê-o a ter "uma boa carreira, mas com altos e baixos", com "muita qualidade quando anda bem" e "muitos anos pela frente no ciclismo".

"É um bravo corredor, e também é um ganhador. Quando está bem, vai para ganhar. Quando não está...", refere.

O português das Caldas da Rainha partilha a afinidade com o contrarrelógio com 'Miguelón', que analisa o ciclismo atual também à luz da 'era da televisão', em que as corridas, tanto os 'cronos' como etapas de montanha, "têm de ser explosivas, curtas", para "agarrar os espetadores".

Mesmo que lhe agradassem exercícios contra o relógio mais longos, como no seu tempo, em que se faziam mais diferenças e geravam "um grande ambiente, com a luta do corredor, em individual, sem táticas, contra o tempo", compreende que hoje em dia a televisão "dita muito as regras".

"Dita horários, tudo o que sai, como boas imagens, que seja um bom espetáculo... é preciso adaptar-se para se vender. É tudo mais explosivo", nota, bem como a multiplicidade de documentários e grandes reportagens, que considera ainda assim atingirem apenas "um público muito de 'aficionados'".

Questionado sobre quem seria o ciclista mais parecido com as suas características, não um sucessor mas um modelo próximo do corredor completo que tentou ser, 'escuda-se' de novo nos contrarrelógios mais curtos, mas menciona o britânico Chris Froome (Israel-Premier Tech), um tetracampeão do Tour que "fazia muito bons contrarrelógios longos e é um bom escalador".

Ainda assim, num mundo em que nas grandes Voltas os escaladores são reis, diz, há uma exceção: o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), que "faz de tudo". "'Crono', clássicas... é um corredor todo-o-terreno. Na montanha, não é um escalador mas defende-se bem, vai a clássicas, Mundiais. Esse pode ser um pouco o novo ciclista completo", elogia.