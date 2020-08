Mikel Landa lidera Bahrain Merida no Tour, CCC despede-se com Greg van Avermaet

O espanhol Mikel Landa vai liderar a equipa da Bahrain Merida na Volta a França, enquanto a CCC se despede da prova com esta designação com o campeão olímpico belga Greg van Avermaet.

Landa, que foi quarto na Volta a França em 2017, tendo já vencido etapas na Volta a Itália e na Volta a Espanha, vai liderar um grupo no qual conta ainda com o holandês Wout Poels, o espanhol Pelo Bilbao e o esloveno Matej Mohoric.

"O objetivo é lutar pela geral final", disse Landa, citado em comunicado da Bahrain Merida. O corredor referiu ainda que se sente "em boa forma e muito motivado", enquanto o diretor Rod Ellingworth se mostrou otimista das hipóteses, após "um grande trabalho de toda a equipa" na primeira metade da temporada.

De fora fica o sprinter britânico Mark Cavendish, vencedor de 30 etapas no Tour, em oito edições diferentes entre 2008 e 2016, e um total de 48 em grandes Voltas, 15 delas na Volta a Itália.

Na CCC, que ainda não encontrou novo patrocinador para 2021, ao lado de Greg van Avermaet, que vai lutar por vitórias em etapa, estará o italiano Matteo Trentin, vencedor de três tiradas no Tour, e o trepador russo Ilnur Zakarin, configurando as principais apostas dos polacos.

Vários dos elementos da equipa já assinaram por novas equipas para 2021, incluindo o campeão olímpico, que já venceu na grande Boucle, em 2015 e 2016.

Na alemã Sunweb, que também anunciou esta sexta-feira a formação, a grande notícia é a ausência do australiano Michael Matthews, que em 2017 venceu a classificação por pontos.

O objetivo passa pelos sprints, com o holandês Cees Bol a contar com o apoio do dinamarquês Casper Pedersen, além das fugas e outras etapas, com o dinamarquês Sören Kragh Andersen, o irlandês Nicolas Roche ou o belga Tiesj Benoot como armas.