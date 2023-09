Miryam Nuñez vence 3.ª etapa da Volta a Portugal Feminina Cofidis

Depois de ter ganho no prólogo, a equatoriana Miryam Nuñez venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Portugal Feminina Cofidis, ao ser a mais forte num sprint reduzido em Águeda, no qual Valeria Valgonen, sua colega de equipa na Massi-Tactic, foi segunda colocada e conseguiu conversar a camisola amarela de líder."Foi uma etapa bastante complexa, devido à chuva. Mas entre todas, na equipa, soubemos cuidar-nos e estou muito contente com a vitória. A aproximação à meta foi o quilómetro mais longo da minha vida, parecia que ia terminar, mas continuava a subir. A ideia é que a camisola amarela fique na equipa e vamos trabalhar para levar a vitória, agora que estamos as duas bem colocadas na geral", explicou Miryam Nuñez no final da etapa.Nas contas da geral, Valgonen lidera agora com 8 segundos de avanço para a segunda classificação, curiosamente a sua colega de equipa Nuñez. Em terceiro aparece Marina Garau (Cantabria Deporte-Rio Miera), a 34 segundos, a mesma desvantagem registada por Susana Pérez, também da equipa da Cantábria, e Cristiana Valente, quarta e quinta, respetivamente.Campeã nacional de fundo, Cristiana Valente demonstra ambição de continuar a subir na classificação. "Esta Volta a Portugal não tem o percurso que me é mais favorável, mas sou muito competitiva e dou sempre o melhor. Comecei bem, com um bom prólogo, tendo em conta que sou muito leve. Hoje, confesso, que vi a ganhar a etapa quando estava naquele grupo, mas não foi possível. Falta uma etapa e vou lutar para melhorar a minha classificação", prometeu a ciclista de 38 anos.A 3.ª Volta a Portugal Feminina Cofidis termina no domingo, com uma quarta etapa com apenas 84,4 quilómetros, entre Murtosa e Gondomar.