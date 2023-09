Miryam Nuñez vence o prólogo e é a primeira líder da Volta a Portugal Feminina Cofidis

A equatoriana Miryam Nuñez, da Massi-Tactic, venceu esta quarta-feira o prólogo da Volta a Portugal Feminina Cofidis, e é a primeira líder da principal prova do calendário velocipédico nacional.





Num contrarrelógio realizado na zona de Monsanto, em Lisboa, com 5,3 quilómetros, a campeã nacional equatoriana da especialidade concluiu o esforço em 8:04.10 minutos, superiorizando-se à britânica Freya Rawlins, da Soltec Team Costa Calida, por somente 12 centésimos. O pódio ficou completo por outra estrangeira, no caso a russa Valeria Valgonen, da Massi-Tactic, a apenas 51 centésimos da colega de quipa."O contrarrelógio foi muito duro, todo o percurso exigente. Não apenas pelas subidas, mas também algumas curvas, nas quais o mínimo erro poderia deitar tudo a perder. Vinha tentando ganhar uma corrida há muito, em Itália e em França, mas a vitória chegou hoje, em Portugal. Agora, já que tenho a camisola amarela, tentarei levá-la até ao fim", prometeu uma emocionada Miryam Nuñez. "Estou superfeliz e agradeço o acompanhamento do meu diretor. Dedico esta vitória à equipa e, sobretudo ao meu país, Equador, e à minha família", concluiu a corredora.Beatriz Roxo, da UCI Cantabria Deporte-Rio Miera, foi a melhor portuguesa do dia, estabelecendo o quarto registo, com 8:14 minutos, mais 10 segundos do que as três primeiras.A primeira etapa em linha chega nesta quinta-feira. As corredoras vão partir das Piscinas Municipais da Portela, concelho de Loures, às 12h30, e chegam, cerca das 15 horas, à Rua Alves Redol, Vila Franca de Xira. O percurso de 85 quilómetros conta com uma Meta Volante Cofidis na Póvoa da Galega, ao quilómetro 36, e com um Prémio de Montanha IPDJ, de terceira categoria, em São Domingos de Carmões, ao quilómetro 60.