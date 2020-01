Mistério na Bora Hansgrohe: ciclista desaparecido há ano e meio

Leopold Konig, ciclista checo da Bora Hansgrohe, está desaparecido desde março de 2018. A última vez que foi visto foi no dia 11 desse mês, no final da quinta etapa da prova Tirreno-Adriático, tendo terminado na 144.ª posição. Depois disso, nem rasto do atleta que termina o seu contrato com a equipa alemã daqui a poucos dias.





Konig, de 32 anos, está ausente há ano e meio e as especulações na imprensa indicam que se possa tratar de um problema de saúde, tendo em conta que o ciclista tem problemas num dos joelhos, desde 2016. Ele que era apontado ao topo do ciclismo mundial no início da década, terminando três grandes voltas nos dez primeiros classificados, entre 2013 e 2015, ano em que assinou contrato com a super equipa, Sky.Em 2017 mudou-se para a Bora Hansgrohe e depois da tal etapa, a 11 de março de 2018, nunca mais ninguém lhe colocou a vista em cima. Cenário, aliás, confirmado por Ralph Denk, diretor da equipa alemã. "Não sabemos se já se retirou", referiu recentemente, dando a ideia de que o ciclista se terá reformado sem avisar a própria equipa.