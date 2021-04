Moscon bisa na terceira etapa da Volta aos Alpes

O ciclista italiano Gianni Moscon (INEOS) conquistou o segundo triunfo nesta edição da Volta aos Alpes, ao vencer a terceira etapa da prova, que continua a ter o português Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) no 'top 10' da geral.

Primeiro líder da Volta aos Alpes, Moscon voltou esta quarta-feira a impor-se no final da terceira tirada, que ligou Imst a Naturns, no total de 162 quilómetros, batendo ao sprint o seu companheiro de fuga Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe), segundo na meta com as mesmas 04:04.25 horas do vencedor.

O duo destacou-se de um grupo de quatro aventureiros, que fugiu do pelotão na última dificuldade do dia, a 22 quilómetros da meta, e que incluía também Michael Storer (DSM), que foi terceiro na etapa, a um segundo.

O líder da geral, Simon Yates (BikeExchange), chegou integrado no pelotão, tal como Ruben Guerreiro, que foi 13.º, a 49 segundos de Moscon.

O britânico tem 45 segundos de vantagem para Pavel Sivakov (INEOS), que é segundo, com o pódio a ficar completo com Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). O espanhol conseguiu 'roubar' tempo aos restantes favoritos, ao saltar do pelotão para perseguir os fugitivos, e está agora a 01.04 minutos do líder, destronando Dan Martin (Israel Start-Up Nation) do terceiro lugar.

Ruben Guerreiro mantém-se no nono posto da geral, a 01.52 minutos do Yates.

Nesta quinta-feira, a quarta etapa da Volta aos Alpes vai ligar Naturns e Pieve di Bono, no total de 168,6 quilómetros.