Nairo Quintana desclassificado do Tour devido a uso de substância proibida

O colombiano Nairo Quintana foi desclassificado da Volta a França deste ano depois de ter dado positivo em dois controlos antidoping durante a prova, segundo informa a UCI. Tinha sido 6.º na geral.Segundo o jornal francês o corredor da Arkéa Samsic acusou o consumo de tramadol, um analgésico que entrou na lista de substâncias proibidas da UCI em 2019.Quintana, que tem 10 dias para recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, deu positivo nos controlos realizados a 8 e 13 de julho. No primeiro, na 7.ª etapa, foi 15.º na chegada a La Super Planche des Belles Filles; no segundo, na 11.ª tirada da prova, foi o segundo a chegar à meta em Col du Granon.Segundo a UCI, por se tratar de uma primeira infração, o corredor não é suspenso e pode continuar a competir.