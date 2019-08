Nélson Oliveira é o veterano do contingente português na Vuelta: «Vai correr tudo bem»

Nélson Oliveira (Movistar) vai disputar a quinta Volta a Espanha, cuja 74.ª edição arranca no sábado, e é o mais experiente do contingente de cinco portugueses na prova, com três estreantes.Além de Oliveira, que vai competir na 11.ª grande Volta da carreira, também vão correr a Vuelta este ano Rúben Guerreiro (Katusha Alpecin), Nuno Bico e Ricardo Vilela, ambos da Burgos-BH, e Domingos Gonçalves (Caja Rural-Seguros RGA).O mais veterano do quinteto foi 21.º em 2015, então na Lampre-Merida, e tem sido em Espanha que tem tido as melhores prestações nas três principais corridas, com uma vitória em etapa em 2015."A minha função, mais uma vez, é trabalhar para os líderes [da equipa], é um trabalho que gosto bastante. Mas, se tiver uma oportunidade em algum dia, gostava de aproveitar. É um objetivo à parte, tudo depende do que a equipa queira", resume à Lusa o ciclista de 30 anos.Especialista no contrarrelógio, o corredor natural de Anadia chega à Vuelta depois de correr a Volta a França, e mesmo tendo conseguido descansar e preparar a prova, o contrarrelógio da nona etapa, que termina em Pau, poderá ser uma opção "ou não, dependendo do corpo" e também "do que quer a equipa, que faça um bom crono ou que levante o pé para os dias seguintes".A participação na prova espanhola costuma ser um bom presságio para os Mundiais, logo a seguir à corrida de 21 etapas, na qual foi quarto, no crono, em 2017, quinto em 2018 e sétimo em 2014, mas o ciclista alerta para o facto de nunca ter chegado à prova com duas grandes voltas nas pernas."Este ano será diferente. Não sei como vou acabar a Vuelta, em 2015 acabei bem e depois o crono não correu como queria. Espero estar com forças para chegar ao Mundial e tentar melhorar os resultados que tenho vindo a fazer", atira.Outro dos repetentes na corrida espanhola é Ricardo Vilela, a caminho da terceira participação depois do 48.º lugar em 2015 e o 49.º de 2017, este ano na Burgos-BH, a formação de Nuno Bico que apostará nas fugas para se evidenciar.Se Bico e Rúben Guerreiro, de 25 anos, e Domingos Gonçalves, de 30, se estreiam, Oliveira vai correr pela quinta vez a prova e alerta os novatos para as dificuldades que estão pela frente."Digo que tenham calma, porque são muitos dias. Se tiver de surgir uma oportunidade, ela aparece. Vai correr tudo bem", aconselha o homem da Movistar, que vê em "todos possibilidades de chegar a Madrid" e terminar a Volta a Espanha.O desejo, assim, é "que tudo corra bem e que possam dar alegrias" a Portugal, um feito difícil "porque são só 21 dias e muitos deles têm vencedores repetidos", mas o "percurso duro como sempre" pode beneficiar os intentos lusos."Há muitas etapas onde a fuga pode chegar isolada, e os portugueses têm aí de tentar agarrar uma vitória, como me aconteceu em 2015. Espero que aconteça, com qualquer um de nós, ficava bastante contente", afiança.Nélson Oliveira recordava o triunfo na 13.ª etapa da Vuelta, quando fez vingar uma fuga para se tornar no sétimo português a erguer os braços numa etapa da Volta a Espanha, em Tarazona.O quinteto de portugueses que compete na 74.ª edição procurará repetir este feito, e antes deste o de Sérgio Paulinho (2006), Joaquim Agostinho (duas vezes em 1974 e uma em 1976), Alves Barbosa (1961), José Sousa Cardoso (1959), João Lourenço (duas em 1946) e João Rebelo (duas em 1945).A 74.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta arranca no sábado, com um contrarrelógio por equipas em Salinas de Torrevieja, terminando em 15 de setembro em Madrid.